В Петербурге предложили ограничить время уличных концертов

Вишневский считает, что самое благоразумное время – с 10:00 до 22:00.

В пятницу, 30 октября, депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский разработал поправки к резонансному законопроекту о деятельности уличных музыкантов. Свои предложения он направил в рабочую группу Законодательного собрания.

Депутат предложил прописать в законе ограничения по времени и громкости выступления. Вишневский считает, что самое благоразумное время – с 10:00 до 22:00. Положения о громкости звучания нужно рассматривать отдельно.

Также Вишневский предлагает определить места, где музыканты могли бы выступать без всяких согласований. Площадки должны быть не менее в 20-30 метрах от жилых домов.

После инициативы депутата Четырбока уличные музыканты в Петербурге объединились в профсоюз.

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