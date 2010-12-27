В Петербурге появится сквер в честь Виктора Набутова

Помимо этого еще 55 объектов городской среды и 4 образовательных учреждения города получат имена.

Два сквера в Петербурге будут названы в честь писателя Александра Володина и спортивного комментатора Виктора Набутова. Такое решение было принято в ходе заседания Топонимической комиссии.

В честь Володина будет названа сквер на искусственном острове в устье реки Смоленки, а имя Володина будет присвоено скверу на пересечении Кемской и Динамовской улиц.

Помимо этого еще 55 объектов городской среды и 4 образовательных учреждения города получат имена. Образовательные учреждения будут названы в честь шлавного конструктора ракетно-космических систем С. П. Королева, члена экипажа подводной лодки "Комсомолец" С. Е. Маркова, Героя Советского Союза А. И. Спирина и промышленника Н. И. Путилова.

Фото: архивные фото