В Петербурге пропали круассаны почти на миллион рублей

В Петербурге исчез грузовик с круассанами и кексами на 810 тысяч рублей.

Владелец петербургского завода обратился в полицию за помощью. Он просит сотрудников правоохранительных органов найти похищенное имущество. Изаветсно что на производстве недосчитались круассанов и кексов почти на 800 тысяч рублей.

Грузовик с выпечкой под брендом 7Days пропала в период с 28 ноября по 7 декабря с завода в Красном Селе, на улице Свободы. Стоит отметить, что на предприятии сотрудники подозревают в хищении владельца тягача, прицепа или водителя. В полиции директор завода попросил проверить всех подозреваемых в краже. Уставнолено, что сумму ущерба на составила 810 тысяч рублей.

В настоящее время ведется проверка по факту случившегося.