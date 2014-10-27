На Московском вокзале поймали уклониста от армии из соседней страны

Полиция Северной столицы задержала молодого иностранца, находящегося в межгосударственном розыске. Его ищут из-за уклонения от армии.

Транспортная полиция Петербурга сообщила о задержании молодого человека, который находится в межгосударственном розыске. Во вторник, 19 сентября, около одиннадцати вечера во время проведения профилактических мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД России на транспорте остановили парня. Он находился около вагона поезда Петербург-Москва на Московском вокзале.

На родине 24-летний молодой человек с марта 2013 года уклоняется от срочной военной службы. С молодого человека взяли объяснение и обязательство о явке. Инициаторам розыска рассказали о его местонахождении.