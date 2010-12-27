В Петербурге подросток сорвался с высоты, делая селфи

Мальчик находится в больнице.

Подросток рухнул с 4-го этажа бывшей фабрики "Красный треугольник". Об этом пишет "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие".

Накануне в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса доставили 11-летнего мальчика с признаками падения с высоты. Медики диагностировали переломы ребер, перелом левой лодыжки и ушиб грудной клетки. Госпитализация происходила от дома 134 по набережной Обводного канала.

В результате проверки выяснилось, что школьник сорвался с 4-го этажа заброшенного здания бывшей фабрики "Красный треугольник". Мальчику захотелось сделать селфи на фоне развалин. Известно, что подросток приехал из Сочи в гости к отцу и брату.