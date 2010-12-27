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В Петербурге подросток с аппендицитом сбежал из детской больницы
Вчера, 18:04
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TretyakovaS
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В Петербурге подросток с аппендицитом сбежал из детской больницы

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Врачи обратились в полицию с заявление о розыске.

Подросток с аппендицитом сбежал из детской больницы на Васильевском острове. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

13-летний воспитанник Центра содействия семейному воспитанию был госпитализирован  в стационар 26 октября около полуночи с диагнозом острый аппендицит. 

Медики уже начали подготовку к операции, но в первом часу ночи 27 октября подросток сбежал из приемного отделения. Врачи обратились в полицию с заявление о розыске.

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Теги: новости спб , происшествия
Категории: Лента новостей Новости СПб

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