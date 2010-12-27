Стало известно, кто угрожал пассажирам в петербургском метро пистолетом

В Петербурге 12 декабря поздно вечером на станции метро "Старая деревня" мужчина угрожал всем пистолетом.

В Петербурге пассажиров метрополитена напугал местный житель своим пистолетом. Выяснилось, что оружие оказалось гражданским, а владелец находился в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что случай произошел 12 декабря поздно вечером на станции метро "Старая Деревня". Мужчина 33 лет устроил скандал, а потом угрожал пистолетом. Находящиеся на платформе пассажиры немедленно вызвали на помощь полицию.

Неадекватного задержали и изъяли пистолет, который оказался травматическим. Так же было обнаружено к нему 10 патронов и разрешение.

В ходе проверки было установлено, что дебоширом оказался старший инспектор службы транспортной безопасности. После случившегося он будет уволен.