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Стало известно, кто угрожал пассажирам в петербургском метро пистолетом
Сегодня, 11:15
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Shdaria
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Стало известно, кто угрожал пассажирам в петербургском метро пистолетом

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В Петербурге 12 декабря поздно вечером на станции метро "Старая деревня" мужчина угрожал всем пистолетом.

В Петербурге пассажиров метрополитена напугал местный житель своим пистолетом. Выяснилось, что оружие оказалось гражданским, а владелец находился в нетрезвом состоянии. 

В пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что случай произошел 12 декабря поздно вечером на станции метро "Старая Деревня". Мужчина 33 лет устроил скандал, а потом угрожал пистолетом. Находящиеся на платформе пассажиры немедленно вызвали на помощь полицию. 

Неадекватного задержали и изъяли пистолет, который оказался травматическим. Так же было обнаружено к нему 10 патронов и разрешение. 

В ходе проверки было установлено, что дебоширом оказался старший инспектор службы транспортной безопасности. После случившегося он будет уволен. 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , угрожал пистолетом в метро
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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