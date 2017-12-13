В Петербурге пассажир выбрался из перевернувшегося авто и уехал на попутке в аэропорт

Мужчина опаздывал на рейс.

Утром 25 февраля на Пироговской набережной водитель "Мисубиси" не справился с управлением и положил свое авто на крышу. Как сообщают читатели Piter.tv, двое мужчин спешили в аэропорт "Пулково".

ДТП произошло в начале девятого утра из-за того, что водитель кроссовера превысил скорость и не справился с управлением. По неустановленным причинам, транспортное средство перевернулось и задело еще одну машину.

Как стало известно, водитель спешил доставить своего друга в аэропорт. Однако перевернувшаяся иномарка не сломала планы пассажира покинуть воздушную гавань северной столицы. Он самостоятельно выбрался из салона, забрал свой рюкзак, попрощался с водителем и продолжил свою дорогу на попутном авто.

В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Мурино женщина перевернула коляску с ребенком.

Видео: Piter.tv