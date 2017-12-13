Необъяснимо но факт: в Мурино женщина перевернула коляску с ребенком

Предположительно, мама хотела погреть ребенка на солнышке.

В Мурино местные жители стали свидетелями нового "незапатентованного" способа прогулки с грудничками. Читательница Piter.tv поделились видео, на котором женщина перевернула коляску с малышом в сторону солнца и продержала ее так около 10 минут. После этого мать отправилась дальше.

Изнуренные пасмурными деньками петербуржцы идут на все, чтобы успеть получить максимальную пользу от солнечного денька. Так, по всей видимости, решила поступить и молодая мама. Чтобы малыш получил солнечные ванны, она перевернула коляску и оставила ее так стоять на некоторое время, периодически проверяя свое чадо.

Через 10 минут женщина поставила коляску обратно на четыре колеса и отправилась дальше на прогулку. Очевидцы заявили, что, похоже, "чего-то не понимают в воспитании детей".

Видео: Piter.tv