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В Петербурге организатора психологических тренингов посадили за хищение
Вчера, 20:31
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Rybka123

В Петербурге организатора психологических тренингов посадили за хищение

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Подсудимая занимала руководящую должность с февраля 2012 по ноябрь 2016 года.

Петербургский суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО "Квантовая психология", обвиняемой в присвоение или растрате денежных средств. Об этом Piter.TV сообщили в прокуратуре города.

Как стало известно, подсудимая занимала руководящую должность с февраля 2012 по ноябрь 2016 года. Компания специализировалась на проведении психологических тренингов . Деньги организации преступница перечисляла на свой счет и счет знакомой, непосвященной в планы мошенницы. Также она обманным путем получала от клиентов плату за услуги центра.

Суд приговорил обвиняемую к 3 годам лишения свободы общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Фото: Piter. TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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