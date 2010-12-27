В Петербурге обыскивают офис подрядчика Минобороны

В Петербурге ведутся обыски в здании, где находится акционерное общество "Мегамейд". Также известно, что офис принадлежит крупному подрядчику Минобороны.

В Санкт-Петербурге экономическая полиция ведет обыски по уголовному делу о неуплате налогов. Полицейские и следователи пришли в офис крупного подрядчика Минобороны.

15 ноября сотрудники следственного комитета Петербурга и двух отделов, "налогового" и "бюджетного", Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке СОБРа Росгвардии проводят обыск в нескольких офисах на Конторской улице в Красногвардейском районе. Известно, что в офисном здании располагается акционерное общество "Мегамейд".

Данная операция проводится из-за уголовного дела по статье "Уклонение от уплаты налогов". Предполагается, что бюджет недополучил около 80 млн рублей при реализации контрактов, которые связаны с реконструкцией Военной академии связи и строительством физкультурно-оздоровительного комплекса для Аграрного университета.

Группа компаний "Мегамейд" реализовала несколько десятков проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Тюмени и Краснодаре.

Фото: сайт "Мегамейд"