В Петербурге обыскивают офис подрядчика Минобороны

В Санкт-Петербурге экономическая полиция ведет обыски по уголовному делу о неуплате налогов. Полицейские и следователи пришли в офис крупного подрядчика Минобороны.
15 ноября сотрудники следственного комитета Петербурга и двух отделов, "налогового" и "бюджетного", Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке СОБРа Росгвардии проводят обыск в нескольких офисах на Конторской улице в Красногвардейском районе. Известно, что в офисном здании располагается акционерное общество "Мегамейд".
Данная операция проводится из-за уголовного дела по статье "Уклонение от уплаты налогов". Предполагается, что бюджет недополучил около 80 млн рублей при реализации контрактов, которые связаны с реконструкцией Военной академии связи и строительством физкультурно-оздоровительного комплекса для Аграрного университета.
Группа компаний "Мегамейд" реализовала несколько десятков проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Тюмени и Краснодаре.
Фото: сайт "Мегамейд"