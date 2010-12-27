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В Петербургском метро неизвестный зарезал бездомную
Сегодня, 12:38
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Shdaria
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В Петербургском метро неизвестный зарезал бездомную

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На станции метро "Звездная" неизвестный вонзил нож в бездомную.

17 октяюря в Санкт-Петербурге неизвестный зарезал бездомную женщину в метрополитене, о случившимся поступило сообщение в полицию. Об этом сообщает "ПолитЭксперкт".

Известно, что женщину с ранением госпитализировали в больницу, медики диагностировали ножевое ранение в поясничной области. Также удалось установить личность пострадавшей, ею оказалась бездомная петербурженка 1976 года рождения. 

По словам бездомной, на станции метро "Звездная" ее ударил неизвестный мужчина ножом. В настоящее время ведется проверка по факту случившегося. 

Теги: метро , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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