В Петербургском метро неизвестный зарезал бездомную

На станции метро "Звездная" неизвестный вонзил нож в бездомную.

17 октяюря в Санкт-Петербурге неизвестный зарезал бездомную женщину в метрополитене, о случившимся поступило сообщение в полицию. Об этом сообщает "ПолитЭксперкт".

Известно, что женщину с ранением госпитализировали в больницу, медики диагностировали ножевое ранение в поясничной области. Также удалось установить личность пострадавшей, ею оказалась бездомная петербурженка 1976 года рождения.

По словам бездомной, на станции метро "Звездная" ее ударил неизвестный мужчина ножом. В настоящее время ведется проверка по факту случившегося.