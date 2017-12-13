В Петербурге пресекли деятельность "аптекарей", которые продавали индийские лекарства от гепатита

В Петербурге "аптекари" получили штрафы и условные сроки за незаконную продажу индийских лекарств на территории России.

В Петербурге суд приговорил к условным срокам и крупным штрафам трех коммерсантов, которые незаконно совершали продажу лекарства из Индии. Объединенная пресс-служба судов города сообщает, что виновными по статье "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств" признаны Игорь Сахно, Андрей Третьяков и Екатерина Савенко.

Суд установил, что с 15 апреля по 14 октября 2015 года злоумышленники решили организовать поставки из Индии незарегистрированных в России лекарств для лечения вирусного гепатита С.

Третьяков предоставил нежилое помещение, которое арендовал ранее, по улице Тележная, а также, заказал и оплатил разработку и создание интернет-сайта sofosbuvir-india, на котором была размещена информация с фармакологическим описание препаратов. Савенко и Третьяков, имея среднее медицинское образование, изучили рынок лекарственных средств и приискали гражданина Республики Индия, с которым договорились о незаконном ввозе лекарств. Лекарственные препараты были отправлены почтовой связью. Пресс-служба судов Петербурга

В результате в Россию было доставлено 7 видов препаратов на 4,1 млн рублей. 4 июля 2016 года в ходе проверочной закупки у подпольных "аптекарей" приобрели два лекарства за 135 000 рублей.

Во время обыска у подельников изъяли более 3 000 упаковок нескольких наименований. Теперь всем фигурантам дела присудили по 1,1 млн рублей уголовного штрафа, а также условные сроки – от 4 лет (Сахно) до 5 лет и 2 месяцев (Третьякова и Савенко) с испытательными сроками на 5 лет.