В Петербурге на проспекте Пятилеток образовалась сауна из-за прорыва трубы

В Санкт-Петербурге на проспекте Пятилеток у дома №19 прорвало трубу, по всей видимости, с горячей водой.
О случившимся рассказали очевидцы, также они опубликовали фотографии и видео с места происшествия. На кадрах видеоролика заметно, как пар поднимается до высших этажей жилых домов. Кроме того, припракованные автомобили также попали под волну "парилки". Информации о поврежденных машинах пока нет.
На место аварии прибыли специальные службы. В настоящее время проблема устраняется.
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