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В Петербурге на проспекте Пятилеток образовалась сауна из-за прорыва трубы

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В Петербурге прорвало трубу с кипятком, в результате чего пар окутал двор у жилого дома.

В Санкт-Петербурге на проспекте Пятилеток у дома №19 прорвало трубу, по всей видимости, с горячей водой. 

О случившимся рассказали очевидцы, также они опубликовали фотографии и видео с места происшествия. На кадрах видеоролика заметно, как пар поднимается до высших этажей жилых домов. Кроме того, припракованные автомобили также попали под волну "парилки". Информации о поврежденных машинах пока нет. 

На место аварии прибыли специальные службы. В настоящее время проблема устраняется. 

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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