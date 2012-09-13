В Петербурге на проспекте Пятилеток образовалась сауна из-за прорыва трубы

В Петербурге прорвало трубу с кипятком, в результате чего пар окутал двор у жилого дома.

В Санкт-Петербурге на проспекте Пятилеток у дома №19 прорвало трубу, по всей видимости, с горячей водой.

О случившимся рассказали очевидцы, также они опубликовали фотографии и видео с места происшествия. На кадрах видеоролика заметно, как пар поднимается до высших этажей жилых домов. Кроме того, припракованные автомобили также попали под волну "парилки". Информации о поврежденных машинах пока нет.

На место аварии прибыли специальные службы. В настоящее время проблема устраняется.

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