В Петербурге на перекрестке сбили двоих пешеходов

В Петербурге на перекрестке двое попали под колеса автомобиля.

В Санкт-Петербурге днем 7 декабря на перекрестке Маршала Захарова и Десантинкиов сбили двоих человек. По словам очевидцев один из них самостоятельно поднялся, а второй лежал, при этом не двигаясь на протяжении нескольких минут.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС, а также скорой помощи. Как рассказывают свидетели, одного пострадавшего уже госпитализировали, второго осматривают в машине неотложки на месте происшествия. Отмечается, что на сбившей машине на стекле есть следы удара.

Отметим, что на дорогах Петербурга в первые дни зимы очень скользско, что может послужить ДТП.

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург