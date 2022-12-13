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В Петербурге на бывшем заводе Nissan начнут собирать новую модель LADA X-Cross
Сегодня, 19:49
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В Петербурге на бывшем заводе Nissan начнут собирать новую модель LADA X-Cross

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Предприятие принадлежит концерну "АвтоВАЗ".

В Петербурге на экс-заводе Nissan начнут собирать новую модель машины X-Cross 5 под брендом LADA. Об этом пишут РИА Новости.

Предприятие принадлежит концерну "АвтоВАЗ". Президент компании Максим Соколов сообщил о расширении линейки автопрома. 

Ранее заводы Hyundai, Toyota и Nissan в Петербурге отразили 57 млрд рублей убытков. Плату по дивидендам вносила только дочерняя компания Nissan. 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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