В Петербурге на бывшем заводе Nissan начнут собирать новую модель LADA X-Cross

В Петербурге на экс-заводе Nissan начнут собирать новую модель машины X-Cross 5 под брендом LADA. Об этом пишут РИА Новости.
Предприятие принадлежит концерну "АвтоВАЗ". Президент компании Максим Соколов сообщил о расширении линейки автопрома.
Ранее заводы Hyundai, Toyota и Nissan в Петербурге отразили 57 млрд рублей убытков. Плату по дивидендам вносила только дочерняя компания Nissan.
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