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Shdaria
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Появилось видео с места крупной аварии на ЗСД

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На ЗСД произошла авария сразу с тремя машинами. Из-за столкновения есть пострадавшие.

В Санкт-Петербурге днем 14 декабря на внешнем диаметре ЗСД, не доезжая до Обводного канала произошло серьезно ДТП. 

По словам очевидцев в настоящее время из-за аварии движение затруднено. Также свидетели расскзали, что в результате ДТП есть пострадавшие. На кадрах видеозаписи видно, что на асфальте лежит человек, который явно получил серьезную травму. Кроме того, заметны повреждения машин, которые такдже свидетельствует о мощном сталкновени.

В настоящее время на месте происшествия ожидают необходимые службы. О состоянии пострадавшего информации нет. 

Видео: YouTube - Мегаполис

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Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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