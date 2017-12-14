Появилось видео с места крупной аварии на ЗСД

На ЗСД произошла авария сразу с тремя машинами. Из-за столкновения есть пострадавшие.

В Санкт-Петербурге днем 14 декабря на внешнем диаметре ЗСД, не доезжая до Обводного канала произошло серьезно ДТП.

По словам очевидцев в настоящее время из-за аварии движение затруднено. Также свидетели расскзали, что в результате ДТП есть пострадавшие. На кадрах видеозаписи видно, что на асфальте лежит человек, который явно получил серьезную травму. Кроме того, заметны повреждения машин, которые такдже свидетельствует о мощном сталкновени.

В настоящее время на месте происшествия ожидают необходимые службы. О состоянии пострадавшего информации нет.

Видео: YouTube - Мегаполис