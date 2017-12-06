В Петербурге на Базилике святой Екатерины ведется демонтаж лесов

В Петербурге реставрируют фасад Базилики святой Екатерины со стороны Невского проспекта.

В Санкт-Петербурге на Невском 32-34 вчера, 5 декабря рабочие начали демонтаж лесов на Базилике святой Екатерины. В настоящее время снимают леса со стороны входа во двор с арки. Известно, что реставрацию начали проводить с 5 июля текущего года и планировали завершить, как сказано на информационном щите, 15 ноября 2017 года.

В реставрацию включены фасад храма со стороны Невского проспекта, барабан и покрытие купола, ремонт деревянных конструкций, усиление аттика, ремонт кровли, водоотливной системы, обновление оконных переплетов и теплоизоляции. Сумма выделяемых средств по первому контракту составляет 31 807 600 рублей. По завершении ремонта аттика, изготовленные ранее копии скульптур евангелистов и ангелы, поддерживающие крест, будут установлены на свое место.

Видео: Piter.tv