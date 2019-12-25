В Петербурге мостостроитель "Пилон" избежал банкротства

В минувшую пятницу Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти утвердил соглашение между компанией ЗАО "Пилон" и 55 кредиторами. Об этом стало известно из постановления, опубликованного в электронной картотеке.
Компания должна СМП банку 286 миллионов рублей, ООО "Ленмонтажу" – 192 миллиона рублей и Федеральной налоговой службе – 116 миллионов.
"Пилон" должен выплатить долги в течение полугода начать выплачивать долги. Так, каждому из кредиторов – по 30 тысяч рублей основного долга, в последующие три года – по 50 тысяч, а дальше ещё в течение 10 лет – по 1/120 от остатка задолженности перед каждой организацией.
В залог компания оставила участок и два здания на Прилукской улице, 21–23.
Ранее мы писали, что на открытии торгов Мосбиржи курс доллара не изменился.
Фото: Pixabay
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