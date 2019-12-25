В Петербурге коронавирус выявили у 192 человек

Из больниц выписали 75 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 195 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1156 (22,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщили в Информационном центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге за сутки зафиксировали выявили 192 новых случаев коронавируса (-1 по сравнению с данным сутками ранее), в Ленинградской области – 35 (+2). За последние сутки подтверждена смерть 61 пациента, в том числе 10 человек – в Петербурге и 1 – в Ленинградской области. За последние сутки выписали 2 823 пациентов, в том числе 75 человек в Петербурге.

С момента начала пандемии в РФ зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом. За все время из больниц выписали 840 949 пациентов, 17 820 человек с подтвержденным диагнозом скончались.

Фото: Piter.TV