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В Петербурге изъяли огромную партию табака для кальянов

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В Петербурге сотрудники полиции изъяли большую партию табака для кальянов без акцизных марок.

Как сообщает издание "Невские новости", сотрудники полиции в Петербурге изъяли партию табака для кальянов без акцизных марок.

Накануне правоохранители наведались с проверкой в дом 67/3 по Заневскому проспекту, где расположен магазин. В ходе проверки выяснилось, что в торговой точке незаконно продают табак для кальяна без специальных акцизных марок.

Товар был изъят и направлен на экспертизу. В отношении продавца было возбуждено административное дело по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товара, свободная реализация которого запрещена или ограничена).

Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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