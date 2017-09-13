В Петербурге изъяли огромную партию табака для кальянов

В Петербурге сотрудники полиции изъяли большую партию табака для кальянов без акцизных марок.

Как сообщает издание "Невские новости", сотрудники полиции в Петербурге изъяли партию табака для кальянов без акцизных марок.



Накануне правоохранители наведались с проверкой в дом 67/3 по Заневскому проспекту, где расположен магазин. В ходе проверки выяснилось, что в торговой точке незаконно продают табак для кальяна без специальных акцизных марок.



Товар был изъят и направлен на экспертизу. В отношении продавца было возбуждено административное дело по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товара, свободная реализация которого запрещена или ограничена).