В Петербурге главбуха частного детсада будут судить за хищение более 16 млн рублей

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы Петербурга, которая работала главным бухгалтером в частном детском саду.

По данным надзорного ведомства, главный бухгалтер обвиняется в хищении с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, в период с июня 2018 года по март 2021-го обвиняемая формировала несогласованные с руководством платёжные поручения, после чего перечисляла средства со счёта организации на свой банковский счёт. Таким образом она получила более 16 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv