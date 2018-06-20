Ложные минирования прошли в субботу.

В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", с 9 до 10 часов лже-минеры пугали учеников школы №549 на улице Маршала Захарова и отдел образования Красносельского района. В письме было сказано о бомбе из пластика и без запаха, а завершили сообщение фразой: "Добро пожаловать в рай!". Было осмотрено 4 образовательных учреждения. На улицу вывели 689 человек.

Вечером минирования продолжились. Но на этот раз сообщения были по телефону. Злоумышленник с неустановленного номера обзвонил четыре отдела полиции Невского, Красногвардейского, Петроградского и Центрального районов, аноним сообщил о "заминировании" торговых центров "Балканский", "Меркурий", "Континент", "Заневский каскад", а также станции метро "Академическая".



Отметим, что данная станция сейчас находится на ремонте. Из торговых центров эвакуировали 2 215 человек.