В Петербурге приезжие совершили групповое изнасилование над несовершеннолетней

Приезжую 17-летнюю девушку изнасиловали двое молодых людей в квартире на Туристской улице. Полиция задержала подозреваемых.

В правоохранительных органах Приморского района расследуют обстоятельства группового изнасилования 17-летней девушки. Над 17-летней приезжей из Архангельской области надругались в квартире дома на Туристской улице.

По данным АН "Оперативное прикрытие", это произошло около четырех часов утра в воскресенье, 15 октября. Квартиру снимали двое 21-летних молодых парней: один приехал из Красноярского края, а второй – из одной северо-кавказской республики.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все подробности грязного инцидента.