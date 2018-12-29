В Петербурге появится электронный реестр объектов капитального строительства

Он будет реализован на основе "Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга".

В Санкт-Петербурге продолжается работа по совершенствованию "Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга". Как сообщает официальный сайт Смольного, в городе появится электронный реестр объектов капитального строительства. Ожидается, что эта мера улучшит предпринимательский климат и снизит число административных барьеров в строительной отрасли. Документ о внедрении единого реестра подписал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Отмечается, что постановление Правительства Санкт-Петербурга вынесено в рамках изменений требований федерального законодательства. В ближайшее время похожие электронные реестры должны появиться и в других субъектах РФ.

Реестр объектов капитального строительства, планируемых к размещению и размещенных на территории города в соответствии с градостроительным и земельным законодательством, будет вестись в электронной форме. В основе этой работы будут данные и функционал одной из подсистем Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга. gov.spb.ru

Новым реестром смогут пользоваться инвесторы, застройщики и чиновники. Они в режиме онлайн получат доступ к детальной информации по объектам капстроя в Северной столице.

Фото: Piter.TV