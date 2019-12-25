36 семей получили выплату в Петербурге из-за того, что их родственник-медик погиб от COVID-19

Каждый смертельный случай рассматривает специальная комиссия. Нужно доказать, что медик умер именно из-за COVID-19, и заразился на работе при исполнении служебных обязанностей.

Выплаты в 300 тысяч за заражение коронавирусом на работе получили 15554 медика в 2021 году. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Еще 36 семей признали пострадавшими из-за гибели родственника от COVID-19. Они получили 1 млн рублей. Общая сумма выплат составила более 4,7 млрд рублей.

В 2020 году 300 тыс. получили 11178 медработников, 1 млн рублей — 37 семей. В этом выплаты действовали не с января, а с марта.

В пресс-службе Эргашева также отметили, что медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, члены их семей получают единовременные страховые выплаты.

Фото: Piter.TV