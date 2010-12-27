В Петербурге "Яндекс Такси" забросали отходами за неправильную парковку

В Петербурге водителя такси беспощадно наказали за парковку, в неположенном месте.

В Санкт-Петербурге во вдворе проспекта Славы водитель "Яндекс Такси" припарковался около мусорных контейнеров, за что получил "привет" от жителей дома.

Стоит отметить, что несмотря на странно выбранное место для парковки , проезду и мусоровозу он не мешал. Также, как и жителям, которые хотели бы выбросить мусор в контейнер. Но кто-то посчитал, что выбор таксиста достоин наказания и на крышу машины выложил кучу мусора.

Очевидцы опубликовали фото в социальную сеть. Пользователи сети недоумевают, за что получил такую "награду" водитель.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург