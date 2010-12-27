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В Петербурге "Яндекс Такси" забросали отходами за неправильную парковку
Сегодня, 11:52
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Shdaria
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В Петербурге "Яндекс Такси" забросали отходами за неправильную парковку

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В Петербурге водителя такси беспощадно наказали за парковку, в неположенном месте.

В Санкт-Петербурге во вдворе проспекта Славы водитель "Яндекс Такси" припарковался около мусорных контейнеров, за что получил "привет" от жителей дома.

Стоит отметить, что несмотря на странно выбранное место для парковки , проезду и мусоровозу он не мешал. Также, как и жителям, которые хотели бы выбросить мусор в контейнер. Но кто-то посчитал, что выбор таксиста достоин наказания и на крышу машины выложил кучу мусора. 

Очевидцы опубликовали фото в социальную сеть. Пользователи сети недоумевают, за что получил такую "награду" водитель. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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