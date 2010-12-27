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В Петербург привезли 100 кг наркотиков из Молдовы
Сегодня, 12:24
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polinakravchenko
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В Петербург привезли 100 кг наркотиков из Молдовы

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В Петербурге граждане Молдовы привезли около 100 килограммов наркотиков.

Сотрудниками полиции были задержаны несколько уроженцев из Молдавии. В марте этого года мужчины грузили в кузов машины подозрительные мешки. Сотрудники полиции заинтересовались содержимым и решили проверить. В итоге было обнаружено порядка 104 килограммов нескольких видов сильнодействующих наркотических средств.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что группа контрабандистов совершала поставку веществ из Республики Молдова в Россию с последующим незаконным распространением. Служители закона задержали подозреваемых, проживавших в Петербурге.

В отношения мужчин возбужденно уголовное дело. В ходе экспертизы удалось выяснить, что масса изъятых сильнодействующих веществ различных наименований составляет 104,4 килограммов. 

Теги: новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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