В Первом меде заявили, что не обязывали иностранных студентов оформлять медстраховку через вуз

ПСПбГМУ имени Павлова ответил на вопрос о платном медосмотре и обязательной покупке страховок в вузе для иностранных студентов. Университет заявил, что учащихся не обязывали приобретать страховки именно через Первый мед.

Начальник управления внешних связей и развития ПСПбГМУ имени Павлова Олег Клюшников отметил, что в вузе не обязывали студентов-иностранцев приобретать страховку только через вуз.

"В соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, заключаемых между учреждением и иностранным обучающимся, Университет обязуется оказывать содействие обучающимся в заключении договора по страхованию здоровья с оплатой за счет его личных средств и получении ими в установленном порядке въездных-выездных виз для следования на учебу в РФ, выезда на родину и в другие страны, передвижению по территории РФ и СНГ", - написали в вузе.

Поэтому в рамках этого соглашения иностранцы могут заключать договоры с разным страховыми компаниями.

В официальном ответе от Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета о платных медосмотрах речи не шло. А студенты, которые ранее обратились на Piter.tv, сообщили, что на этой неделе им объявили о том, что медосмотр они могут проходить бесплатно.

Ранее Piter.tv сообщал, что медосмотр для иностранных студентов Первого меда сделали платным. Об этом редакции сообщили сами студенты.