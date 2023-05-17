На праздник приедут Зара, Фогель, Минаева, Женя Любич, Бис-Квит, ACID HASID, Ваня Дмитриенко, Марсель, DJ GROOVE.

В Парке 300-летия 24 и 25 августа пройдет "Самый большой семейный фестиваль". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ по организации мероприятия. Для гостей подготовили насыщенную программу с мастер-классами и активностями для детей и взрослых, а также квесты и призы.

На территории парка будут работать площадки: "Занимательная химия", "Театральный Петербург", "Доступная культура". Пройдут уроки по рельефной живописи. На площадке "Серебряный возраст" гости старшего поколения смогут поучаствовать в четырех специальных мастер-классах. На станции "Город профессий" взрослые и дети увидят спецтехнику оперативных служб и побывают внутри машин.

Не обойдется и без концерта. На протяжении двух дней всех участников ждет концертная программа, в которой примут участие звезды эстрады. 24 августа на сцену выйдут Зара, Фогель, Минаева, Женя Любич, Бис-Квит, ACID HASID, а 25 августа гостей встретят Ваня Дмитриенко, Марсель, DJ GROOVE.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Ранее мы писали, что фестиваль уличной культуры и спорта "Дека" пройдет в Петербурге 24 августа.

Фото: Telegram / ГАТИ, Pxhere