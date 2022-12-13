В ООН подтвердили планы главы МАГАТЭ провести брифинг для Совбеза организации

Стефан Дюжаррик рассказал о готовности Рафаэля Гросси принять участие в заседании СБ ООН.

Офис генерального секретаря Антониу Гутерриша в курсе планов генерального директора МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэля Гросси провести брифинг для СБ ООН до конца мая. Однако в настоящее время официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик не может уточнить, будет ли вестись речь о безопасности Запорожской атомной станции или нет. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в штаб-квартире в Нью-Йорке.

Нам известно об активности МАГАТЭ. Подождем до брифинга Гросси для Совета Безопасности... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что информационное агенство The Reuters сообщило о том, что Рафаэль Гросси до конца мая текущего года намерен представить Совету Безопасности Всемирной организации собственный проект по договоренности об обеспечении безопасности Запорожской атомной электростанции. В постоянном представительстве председательствующей сейчас в Совбезе ООН Швейцарии подтвердили журналистам активизацию контактов с руководством МАГАТЭ.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций