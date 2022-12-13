ООН призвала Францию и Коморы решать проблему коморской общины на Майотте в правовом поле

Стефан Дюжаррик призвал стороны легально разораться с вопросом прав человека и миграцией.

Всемирная организация считает крайне важным, чтобы Франция и Коморские Острова разрешили ситуацию с правами выходцев с Комор на острове Майотта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил, что делать это требуется на основании двусторонних и международных правовых механизмов, касающихся в том числе и прав человека, договора о безопасной и легальной миграции, уважении достоинства. Таким образом иностранец оценил проведение Парижем полицейской операции на Майотте ради переселения представителей коморской общины, которых власти Франции считают нелегальными мигрантами.

Мы очень хорошо осведомлены о том, что вопрос миграции является важным на повестке отношений между Коморскими Островами и Францией. Мы убеждены, что Коморские Острова и Франция решат вопрос через диалог и в рамках существующих двусторонних механизмов... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в декабре 1974 года на Коморах (до Второй мировой войны они являлись французской колонией, а в 1946 году обрели статус заморской территории Франции) состоялся референдум по вопросу о независимости. По его результатам жители островов Гранд-Комор, Анжуан и Мохели практически единогласно решили стать суверенными от Парижа. Однако почти 60% жителей острова Майотта высказались против этой инициативы. Уже 6 июля 1975 года Палата депутатов в одностороннем порядке провозгласила независимую Республику Коморские Острова. Далее Генеральная Ассамблея ООН признала это право в отношении всех четырех островов. Дипломаты потребовали от французских властей покинуть землю независимого государства Париж проигнорировал все профильные резолюции ООН, заявил о своих притязаниях на Майотту. Европейская страна в 2009 году приняла решение о преобразовании острова в свой заморский департамент.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций