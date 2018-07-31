Два водителя без прав: В Новой Москве БМВ вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов

В сети опубликовано видео момента ДТП и его последствий.

Накануне вечером, 30 июля, в Новой Москве водитель на БМВ после столкновением с "Лексусом" вылетел на тротуар и сбил 3х пешеходов.

На опубликованных кадрах с камеры наблюдения видно, что БМВ несется с огромной скоростью по встречке по полосе, на которой едет "Лексус". Автомобили сталкиваются, и БМВ продолжает лететь и его выносит на тротуар на пешеходов. Пострадавших, двух мужчин и женщину, госпитализировали в больницу. Один из них, несмотря на усилия медиков, скончался от полученных травм в больнице. Двое других в тяжелом состоянии.

Как удалось выяснить СМИ, оба водителя лишены водительских прав за нарушения. Водитель БМВ полгода назад был лишен прав за езду в нетрезвом виде. По словам очевидцев ДТП, мужчина был в неадекватном состоянии. Официального подтверждения, был ли водитель пьян в момент аварии, на данный момент нет. У водителя БМВ более 70 неоплаченных штрафов, в основном за превышение скорости. Водитель "Лексуса" неоднократно нарушал ПДД и скоростной режим. Оба водителя отделались небольшими царапинами и ушибами.

Видео: 112, mash

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК