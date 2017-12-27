За праздники с Невы было собрано 250 кг нефтеводяной смеси

В Смольном подсчитали сколько мусора было собрано за праздники.

В режиме повышенной готовности работали на протяжении всех новогодних праздников экологические аварийные службы. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

За минувшую неделю в организацию поступило 104 обращения по вопросам экологической безопасности. Специалисты ГУП "Экострой" выезжали по аварийным ситуациям 14 раз. На утилизацию было отправлено 9 кг опасных отходов. Также от нефтяных отходов была очищена дворовая территория на Белогвардейской улице.

По оценкам организации, больше всего мусора было вывезено с Мойки.

Также 31 декабря был ликвидирован нефтеразлив на акватории реки Невы в районе Свердловской набережной в створе улицы Ватутина. Там было собрано около 250 кг нефтяной смеси.