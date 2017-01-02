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В Новый год и Рождество на границе с Финляндией и Эстонией ожидают серьезные пробки
Сегодня, 19:21
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В Новый год и Рождество на границе с Финляндией и Эстонией ожидают серьезные пробки

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По прогнозам пограничников, петербуржцы будут выезжать из России 28-30 декабря.

Петербуржцы могут застрять в серьезных пробках на границе с Финляндией и Эстонией в новогодние и рождественские праздники, предупредили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Петербургу и области. 

Увеличенные пассажиропоток ожидается в период с 28 по 30 декабря, а также со 2 по 4 января. Есть большая вероятность провести в пробке около 8 часов — с 8 утра до 16 часов вечера. По прогнозам пограничников, обратно петербуржцы поедут 6-8 января и 11-12 января во второй половине дня. 

Перевозчики отметили, что спрос на перевозки в новогодние праздники среди петербуржцев увеличился на 26%. Самой популярной страной для встречи Нового года оказалась Финляндия. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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