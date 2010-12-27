В Невском районе неизвестные сбросили с балкона бутылку из-под алкоголя и ранили девушку

По словам участницы произошедшего, на место приезжали полицейские и "скорая помощь".

Петербурженка рассказала неприятную историю, которая произошла с ней и ее подругой в Невском районе Петербурга. Об этом она написала в социальных сетях.

Местная жительница со своей приятельницей и ее маленьким ребенком проходили мимо дома №12 корпус 1 по улице Дыбенко, когда на них упала бутылка. Кто-то скинул ее с балкона. Подруге автора предмет попал в голову, после чего девушка упала и некоторое время не могла встать, ее госпитализировали. Произошедшее вызвало страх у ребенка.

Пользователь соцсетей обратилась с просьбой найти хулиганов. Скорее всего, они проживают на верхних этажа дома, мимо которого проходили петербурженки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные ограбили банкомат в петербургском гипермаркете на 9,7 млн рублей.

Фото: "Наш дом - Невский район" / VK