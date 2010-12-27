Неизвестные ограбили банкомат в петербургском гипермаркете на 9,7 млн рублей

Во втором гипермаркете им помешал охранник.

Неизвестные украли деньги из двух банкоматов в гипермаркетах 27 декабря. В целом злоумышленники унесли с собой 9,7 млн рублей. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

В пятницу двое неизвестных в черных очках пришли в гипермаркет на Кузнецовской улице, где взломали замок дверцы банкомата, ввели код безопасности и похитили 6 кассет с деньгами. После этого они скрылись на белом микроавтобусе с подложными государственными знаками. На следующий день о краже сообщил главный специалист службы экономической безопасности одного из банков.

Спустя около получаса те же мужчины наведались в магазин на Бухарестской. Похитить ничего не удалось, так как они увидели охранника.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ "Кража". В пресс-службе городского МВД сообщили, что полицейские предприняли меры к розыску и задержанию подозреваемых.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские задержали похитителей платежного терминала.

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