К петербургской больнице неизвестные "подкинули" раненного

Мужчина заявил, что подскользнулся и упал на арматуру.

Загадочного мужчину подбросили вечером 27 января в Петербурге к НИИ скорой помощи. Уроженец Азербайджана с колотыми ранами заявил, что виноват во всем гололед. Где он нашел его в оттепель, выясняет полиция.

Известно, что около института скорой помощи остановился неизвестный автомобиль, который выгрузил 35-летнего мужчину и уехал. Медики, недолго думая, отправили приезжего с резаным ранением бедра и с повреждением сосудов в реанимацию. Пациент смог перед этим объяснить, что это несчастный случай, и он просто поскользнулся.

По версии пострадавшего, он поскользнулся на Октябрьской набережной и упал на торчащую арматуру. Такое развитие событий не показалось правдоподобным для сотрудников правоохранительных органов. Полиция проверяет, где мужчина нашел гололед в плюсовую температуру.