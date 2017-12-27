В НИИ Джанелидзе освятят крест на месте строительства храма

В среду, 17 января, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетит НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Митрополит собирается освятить крест установленный на месте строительства храма. Церковь в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого появится при больнице.
После завершения освящения Варсонофий планирует посетить пациентов больницы и поздравить их со святками. С персоналом НИИ скорой помощи встерча состоится в конференц-зале.
Посещение правящим архиереем социальных и медицинских учреждений в святочные дни является давней и доброй христианской традицией.
Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии
Вместе с митрополитом в больницу приедут глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, глава Фрунзенского района Валерий Сапожников.