В НИИ Джанелидзе освятят крест на месте строительства храма

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий собирается освятить крест, который установили на месте строительства будущего храма при НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

В среду, 17 января, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетит НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Митрополит собирается освятить крест установленный на месте строительства храма. Церковь в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого появится при больнице.

После завершения освящения Варсонофий планирует посетить пациентов больницы и поздравить их со святками. С персоналом НИИ скорой помощи встерча состоится в конференц-зале.

Посещение правящим архиереем социальных и медицинских учреждений в святочные дни является давней и доброй христианской традицией. Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии

Вместе с митрополитом в больницу приедут глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, глава Фрунзенского района Валерий Сапожников.