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В Мурино две машины улетело в реку
Сегодня, 10:45
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nadiputintseva
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В Мурино две машины улетело в реку

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Яндекс.такси и Audi столкнулись на дороге с односторонним движением.

Утром 7 декабря в поселке Мурино в результате столкновения две легковушки улетело в Брачнев ручей, сообщают очевидцы.

ДТП с участием Audi и Яндекс.такси произошло около 9 утра на Охтинской аллее.  На фото видно, что старенькая Audi  лежит с в воде с помятым капотом, а такси после удара перевернулось на крышу. Пользователи, живущие неподалеку, отметили, что на данном участке одностороннее движение. По их мнению, один из участников аварии поехал по кирпич.  

Знак стоит и не спасает

Только бетонные блоки в рост человека!

Алексей Глазов, пользователь "ВКонтакте".

Обстоятельства случившегося проясняются. Службы еще не прибыли. О пострадавших не сообщается. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги:
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

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