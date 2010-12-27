В Мурино две машины улетело в реку

Яндекс.такси и Audi столкнулись на дороге с односторонним движением.

Утром 7 декабря в поселке Мурино в результате столкновения две легковушки улетело в Брачнев ручей, сообщают очевидцы.

ДТП с участием Audi и Яндекс.такси произошло около 9 утра на Охтинской аллее. На фото видно, что старенькая Audi лежит с в воде с помятым капотом, а такси после удара перевернулось на крышу. Пользователи, живущие неподалеку, отметили, что на данном участке одностороннее движение. По их мнению, один из участников аварии поехал по кирпич.

Знак стоит и не спасает Только бетонные блоки в рост человека! Алексей Глазов, пользователь "ВКонтакте".

Обстоятельства случившегося проясняются. Службы еще не прибыли. О пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург