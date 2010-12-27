В Мурино две машины улетело в реку

Утром 7 декабря в поселке Мурино в результате столкновения две легковушки улетело в Брачнев ручей, сообщают очевидцы.
ДТП с участием Audi и Яндекс.такси произошло около 9 утра на Охтинской аллее. На фото видно, что старенькая Audi лежит с в воде с помятым капотом, а такси после удара перевернулось на крышу. Пользователи, живущие неподалеку, отметили, что на данном участке одностороннее движение. По их мнению, один из участников аварии поехал по кирпич.
Знак стоит и не спасает
Только бетонные блоки в рост человека!
Алексей Глазов, пользователь "ВКонтакте".
Обстоятельства случившегося проясняются. Службы еще не прибыли. О пострадавших не сообщается.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург