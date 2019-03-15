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В Москве педофил брал детей из детдома, насиловал и возвращал обратно

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Появились подробности уголовного дела.

Москвич брал опекунство над маленькими мальчиками из детдома, насиловал и возвращал в детдом. 

Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении мужчины 1959 года рождения по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". В полицию обратилась женщина с заявлением на мужчину, который в 2008 году занимался репетиторством с ее сыном и совершил с ним развратные действия. 

Во время следствия по данному факту стало известно, что в июне 2016 года мужчина оформил опекунство над малолетним мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера, после чего вернул ребенка в детдом. В 2018 году произошел аналогичный случай. 

Сейчас мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы, на которых лежали обязанности по контролю за условиями проживания малолетних.

СУ СК РФ по г. Москва

 

 

Теги: жесть, изнасиловал, новости москвы, новости россии, педофил
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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