В Москве педофил брал детей из детдома, насиловал и возвращал обратно

Появились подробности уголовного дела.

Москвич брал опекунство над маленькими мальчиками из детдома, насиловал и возвращал в детдом.

Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении мужчины 1959 года рождения по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". В полицию обратилась женщина с заявлением на мужчину, который в 2008 году занимался репетиторством с ее сыном и совершил с ним развратные действия.

Во время следствия по данному факту стало известно, что в июне 2016 года мужчина оформил опекунство над малолетним мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера, после чего вернул ребенка в детдом. В 2018 году произошел аналогичный случай.

Сейчас мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.