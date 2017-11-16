Под Москвой полуголый мужчина крушил супермаркет

В Подмосковье задержали мужчину, который в полураздетом виде громил супермаркет и угрожал сотрудникам.

В Измайлово был задержан подозреваемый в хулиганстве в продуктовом магазине. Об этом сообщает "Росбалт".



Инцидент произошел в магазине, который находится на Первомайской улице. 22-летний юноша в полураздетом виде зашел в магазин и, держа в страхе сотрудников и посетителей с помощью "розочки" и ножниц, разбил торговые стеллажи и разбросал продукты с витрин.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

