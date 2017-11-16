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Вчера, 22:21
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TretyakovaS
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Под Москвой полуголый мужчина крушил супермаркет

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В Подмосковье задержали мужчину, который в полураздетом виде громил супермаркет и угрожал сотрудникам.

В Измайлово был задержан подозреваемый в хулиганстве в продуктовом магазине. Об этом сообщает "Росбалт".

Инцидент произошел в магазине, который находится на Первомайской улице. 22-летний юноша в полураздетом виде зашел в магазин и, держа в страхе сотрудников и посетителей с помощью "розочки" и ножниц, разбил торговые стеллажи и разбросал продукты с витрин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство".
 

Теги: новости москвы , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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