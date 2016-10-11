В Московском районе пьяные посетители устроили массовую драку с сотрудниками ресторана

Ночной алкоголизм развязал руки посетителям ресторана и заставил их избить персонал заведения.

Ночью 5 ноября в одном из ресторанов Московского района произошла массовая драка между посетителями заведения и сотрудниками. В сражении участвовало более десяти человек.

Инцидент начался после полуночи. Изначально конфликт начинался со словесной перепалки. После этого гости ресторана перешли к активным действиям.

На место происшествия быстро приехали сотрудники правоохранительных органов. Зачинщиков забрали в отделение полиции. Двое из задержанных находились в абсолютно невменяемом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела.