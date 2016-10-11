Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Московском районе пьяные посетители устроили массовую драку с сотрудниками ресторана
Сегодня, 12:12
0
lesjasap
229

В Московском районе пьяные посетители устроили массовую драку с сотрудниками ресторана

0
 
 

Ночной алкоголизм развязал руки посетителям ресторана и заставил их избить персонал заведения.

Ночью 5 ноября в одном из ресторанов Московского района произошла массовая драка между посетителями заведения и сотрудниками. В сражении участвовало более десяти человек. 
 
Инцидент начался после полуночи. Изначально конфликт начинался со словесной перепалки. После этого  гости ресторана перешли к активным действиям.
 
На место происшествия быстро приехали сотрудники правоохранительных органов. Зачинщиков забрали в отделение  полиции. Двое из задержанных находились в абсолютно невменяемом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела. 
Теги: драка , московский район
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5