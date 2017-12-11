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В Минске умер российский писатель Сергей Есин

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За неделю до своего 82-летия ушел из жизни писатель, бывший ректор московского Литературного института имени Горького Сергей Есин. Об этом сообщается на сайте института.

На 83 году жизни скончался писатель, бывший ректор московского Литературного института имени Горький Сергей Есин. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на данные официального сайта.

По некоторым данным, писатель погиб в Минске.

Сергей Есин родился 18 декабря 1935 года в Москве. В конце 60-х вышла его первая повесть. Среди романов Есина — "Имитатор", "Затмение Марса", "Дневники ректора".
 

Теги: новости россии , происшествия
Категории: Новости СПб

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