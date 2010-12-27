В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах

Из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций.

В следующем году почти 100 профессий в перечини колледжей исчезну Об этом сообщило издание "Российская газета" ссылаясь на министра просвещения Ольгу Васильеву.

По словам чиновницы из перечня специальностей могут такие направление, как "Изготовитель эмалированной посуды", "Сушильщик в бумажном производстве", "Ткач", "Вышивальщица" и "Сборщик изделий электронной техники". Все они уже пять лет не пользуются популярностью у абитуриентов.

Также Васильева рассказала, что профессию радиооператора могут переименовать в "Монтажника оборудования мобильной связи".

Помимо этого в ближайшее время в колледжах появятся сразу несколько специальностей, связанных с робототехникой. Так, абитуриенты смогут поступать на такие направление, как "Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "Мехатроника и мобильная робототехника" и"Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".

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