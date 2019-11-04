В Microsoft доказали выгоду четырехдневной рабочей недели

Эксперимент проводился месяц.

В японском офисе Microsoft провели в экспериментальном режиме перешли на четырехдневную рабочую неделю. В результаты нововведения производительность сотрудников выросла на 40%, сообщает CNBC.

В компании рассказали, что эксперимент проводился в течение месяца. На это время все 2300 сотрудника получили дополнительный выходной без вычета зарплаты и отпускных дней.

Помимо возросшей производительности, компания зафиксировала сокращение энергопотребления (на 23%) и экономию бумаги (на 58%.

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