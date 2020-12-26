В "Метрострое Северной столицы" может смениться руководство

В ближайшее время возможна смена генерального директора в компании "Метрострой Северной столицы", которая является главным подрядчиком по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Фонтанка.ру.
Вопрос о замене руководителя будет обсуждаться на ближайшем заседании совета директоров, назначенном на 22 сентября. В качестве потенциального кандидата на эту должность рассматривается заместитель директора по транспортному строительству Дмитрий Васильев.
Ранее сообщалось, что на "Удельной" эскалатор зажевал руку трехлетнего мальчика.
Фото: Piter.TV
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