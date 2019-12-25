В МВД сообщили, что нагрудные знаки полицейских сделаны только для руководства

Глава фракции "Справедливой России" потребовал обязать полицейских открыто носить нагрудные знаки на акциях протеста.

В четверг, 18 марта, на портале партии "Справедливая Россия" опубликовали официальный ответ на запрос лидера фракции Петербурга Алексея Ковалева, в котором он потребовал обязать полицейских открыто носить нагрудные знаки на акциях протеста. Об этом сообщила "Фонтанка".

Чиновник выразил мнение, что во время массовых протестов в конце января нарушения были "как со стороны участников акции, так и со стороны сотрудников полиции". Также Ковалев отметил, что обычных горожан привлекают к уголовной ответственности, а действия оценки и мер реагирования не имеют.

Замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению Наталья Столярова сообщила, что идентификация сотрудника по его личному номеру посторонними лицами не соответствует нормативным предписаниями закона о полиции. Нагрудный знак же позволяет идентифицировать сотрудника, который несет службу в общественных местах, руководству, а не гражданам. В МВД также уверены, что данные могут попасть в базу оппозиционеров с " целью создания угрозы безопасности самому полицейскому и его семье", поэтому в структуре защищают персональные данные сотрудников.

Столярова уточнила, что суждение, в котором отсутствие знака мешает проверить законности действий полиции, необоснованно.

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Фото: Piter.TV