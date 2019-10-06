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В МИД заявили, что аммиакопровод Тольятти – Одесса не должен использоваться как элемент шантажа

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Амиакопровод Тольятти – Одесса не должен использоваться как элемент шантажа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, технически восстановление работы аммиакопровода после подрыва украинской стороной возможно. При этом Вершинин считает, что для этого нельзя допустить шантажа против России. Он подчеркнул, что в конечном счете будет найдена возможность экспорта аммиака в нуждающиеся страны другим способом.

Ранее Захарова раскритиковала США за переговоры с историческими партнерами России.

Видео: Одноклассники / Вести

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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