В Ленобласти женщина несколько лет жила с мужчиной, совращавшего ее 11-летнего сына

Пожилой житель Ленинградской области приставал к 11-летнему мальчику.

В Ленобласти правоохранительные органы задержали 54-летнего мужчину, которого подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика. С заявлением в полицию обратилась жительница Кировского района. Она рассказала, что сожительствовала с предполагаемым злоумышленником несколько лет. Недавно 30-летняя мать узнала, что ее избранник домогался до ее 11-летнего сына.

Сейчас Следственный комитет проверяет поступившую информацию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что у платформы "Дачное" найден труп девушки с "фигой".

Фото: Piter.tv