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В Ленобласти женщина несколько лет жила с мужчиной, совращавшего ее 11-летнего сына
Вчера, 13:21
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lesjasap
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В Ленобласти женщина несколько лет жила с мужчиной, совращавшего ее 11-летнего сына

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Пожилой житель Ленинградской области приставал к 11-летнему мальчику.

В Ленобласти правоохранительные органы задержали 54-летнего мужчину, которого подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика. С заявлением в полицию обратилась жительница Кировского района. Она рассказала, что сожительствовала с предполагаемым злоумышленником несколько лет. Недавно 30-летняя мать узнала, что ее избранник домогался до ее 11-летнего сына.

Сейчас Следственный комитет проверяет поступившую информацию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что у платформы "Дачное" найден труп девушки с "фигой".

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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